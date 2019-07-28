سناب شات بالعربية: مطالب أمير مكة بنسخة جديدة

صرّح أمير مكة ومستشار العاهل السعودية خالد الفيصل عن ألمه الذي يحل به عند نطق كلمة سناب شات بالانجليزية مطالباً بإيجاد بديل للكلمة باللغة العربية.

وخلال إعلانه جائزة الاعلام الجديد والتي شملت الأفلام القصيرة والصورة والتغريدة والـ"سناب شات"، قال الفيصل بأنه تألم " بسبب نطق اسم "سناب شات" بالإنجليزية مطالباً بأن يجدوا له مرادفاً لها باللغة العربية ومؤكدًا أنه لن يقولها مجددا إلا بالعربية.

يذكر بان أمير مكة الفيصل كان قد اصدر توجيهاً باستبدال كلمة "GOD" عند ترجمة لفظ "الله" واستبداله بكلمة "ALAH" باللغة الإنجليزية في مارس الماضي.

وعن سبب هذ الطلب، قالت إمارة مكة إن ذلك يأتي "استنادًا إلى ما أشار إليه سماحة المفتي بعدم جواز ذلك كون الترجمة قد تحمل مدلولات محرمة"، بحسب "CNN".