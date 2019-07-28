مكان عزاء الفنان فاروق الفيشاوي في مصر

يستقبل الفنان أحمد الفيشاوي العزاء في والده النجم الكبير فاروق الفيشاوي، مساء اليوم الاحد ، بعد صلاة المغرب ، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وقد رحل عن فجر الخميس الماضي ، النجم فاروق الفيشاوي، بعد صراع قصير مع المرض، حيث وافته المنية بإحدى المستشفيات الخاصة، وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وكان آخر لقاء تلفزيوني للراحل الفيشاوي، في برنامج “معكم منى الشاذلي” على شاشة “سي بي سي”، وذلك بعد إعلانه أنه مصاب بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.

وقال الفنان في اللقاء، بعدما سألته الإعلامية منى الشاذلي، عن عدم خوفه من المرض وتعامله معه على إنه “نزلة برد”، ليرد عليها بطريقة عفوية: “من لا يمت بالسرطان مات بغيره”.. مضيفاً:” الموت علينا حق”.

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وتابع:” أصاب بمرض بس إنما يبقى عندي الأمل.. مخضوض بس قوي.. لما أدخل العملية وأبقى مش موجود في الدنيا ويستلمني طبيب معالج.. إذا دخل قلبي الإطمئنان فأنا قوي وهقوم من العملية”.

وكان من اللافت مساندة كل من الفنان أحمد داوود ومحمد ممدوح “تايسون”، لزميلهما الفنان أحمد الفيشاوي، أثناء وداع والده إلى مثواه الأخير، حيث تبادلا حمل النعش مع نجل الفنان الراحل وحرصا على حضور مراسم الدفن معه.

وتوفي النجم القدير فاروق الفيشاوي، فجر اليوم، عن عمر ناهز 67 عامًا، بمستشفى ابن سيناء بعد صراع مع المرض.