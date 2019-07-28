حروق بليغة لفتاة بسبب شاحن الأيفون

في حادثة غريبة من نوعها، تسبب شاحن هاتف أيفون في حرق من الدرجة الثانية لعنق فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً، بينما كانت ترقد على سريرها وطرف الشاحن أسفل وسادتها وموصل بالكهرباء.

وأثار هذا الحادث المخيف مخاوف مستخدمي هواتف الآيفون، بعد ما شوه الشاحن عنق الفتاة وأصابها بحروق من الدرجة الثانية، ونقلت الى مستشفى سي إس موت لتلقي العلاج.

ويعتقد الأطباء؛ أن الشاحن تلامس مع قلادتها المعدنية، ما أصابها بصدمة كهربائية، ولحسن الحظ، تمكن الأطباء من إزالة القلادة التي التصقت بجلدها، بعد إعطائها مخدر المورفين.

وذكرت تقارير الحالة، أن الفتاة خضعت لتصوير الأوعية الدموية، وهو نوع من الأشعة السينية يفحص الأوعية الدموية، ولكن لم يتم العثور على أي إصابات بالأوعية الدموية أو الأنسجة الرخوة.

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وقال فريق من الأطباء، بقيادة الدكتورة كريسا بانك، طبيبة الأطفال: ”لمس تيار كهربائي من شاحن الهاتف قلادتها، ما أصابها بصدمة كهربائية“.

وأشار التقرير أيضًا؛ إلى أن إصابات الصدمات الكهربائية في تزايد، خاصةً مع انتشار الشواحن منخفضة التكلفة، والمصنعة خارج الشركة، وفقاً لموقع إرم نيوز

وأضافت الدكتورة بانك: ”المراهقون والشباب معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بسبب كثرة استخدامهم للأجهزة المحمولة، وينصح بعدم النوم مع الهواتف الموصلة بالشاحن في السرير وتجنب ترك الشاحن موصولًا عندما لا يكون متصلاً بهاتف“.



