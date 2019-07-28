عودة الخلافات بين الفنانة أحلام وأصالة

عادت الخلافات بين الفنانة الإماراتية أحلام والفنانة السورية أصالة عبر موقع التويتر، رغم تصالحهما منذ فترة قصيرة، وقامت أحلام بحذف تعليق كانت شكرت فيه أصالة على تعليق كتبته على مرض الإعلامية فجر السعيد.

ولكن يبدو بأن ردّ أصالة على تعليق أحلام لم يعجب الأخيرة فقامت بحذف التعليق، إذ كانت ردّت أصالة قائلة لأحلام:"حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير .. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن .. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض"، وفقاً لموقع الفن.

وتطور الأمر إلى الأخذ والردّ بين أحلام وجمهور أصالة، إلى أن وصل الحدّ بأحلام لتعلن انها قامت بحظر أصالة عن صفحتها قائلة:"ومطربتكم بلوك يالله خلوا "تويتر" ينتعش اليوم بالملكة يا حثالة".