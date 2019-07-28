ياسمين عبد العزيز تتحدث عن طلاقها لأول مرة مع منى الشاذلي عبر سي بي سي

وضعت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، مجموعة من الشروط للظهور، في برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة "سي بي سي"، وذلك بعد عدة محاولات لاستضافتها عبر البرنامج.

وأشارت عبد العزيز، إلى أن تواجدها في برنامج "معكم" لمنى الشاذلي عبر الـ "سي بي سي"، يتطلب عدم الحديث عن ريهام حجاج التي تزوجت من طليقها، إضافة إلى عدم التركيز على حياتها الشخصية، والتركيز على أعمالها الفنية، كما نوهت إلى أنها ستتطرق للحديث عن قضية طلاقها لأول مرة، وفق بانوراما.

ويذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في أكثر من عمل مسرحي أهمهم كان مسرحية (كده أوكيه) ومسرحية (رد قرضي)، كما و تألقت في السينما مع جيل الشباب في الألفية الجديدة خاصة في الأدوار الكوميدية، ومن أهم أفلامها (رشة جريئة، قلب جريء، زكي شان، الرهينة)، وقامت بدور البطولة المطلقة في فيلم (الدادة دودي) وفيلم (الآنسة مامي) وغيرها.