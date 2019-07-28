ملكة جمال تركيا تكشف ثلاثة أسرار عن جمالها

أنقرة / سوا / كشفت آمنة جولشن ملكة جمال تركيا وبطلة مسلسل "لن اتخلى ابداً" عن أسرار جمالها ونجاحها في الحفاظ على رشاقتها، مؤكدة أن هناك ثلاثة أسرار إذا قامت بإتباعها أي فتاة سوف تنجح في الحصول على جسم مثالي وبشرة صحية.

وتقول: "السر الأول في شرب المياه، فأنا اشرب كميات كبيرة من المياه يومياً وهذا يساعدني على الحرق ويزيد من نضارة بشرتي اما السر الثاي فهو تناولي الخبز بكميات قليلة للغاية".

وتضيف: "هناك سر ثالث يجعلني أشعر بالنشاط ويساعدني في الحفاظ على رشاقتي وهو الرياضة والتي أمارسها يومياً رغم إنشغالي الدائم بالعديد من الإرتباطات الفنية ".