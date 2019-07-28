اسمك رنا؟ اذا اقرأي هذا الخبر

دبي / سوا / ينطوي اسم رنا، ذو الأحرف الثلاثة، واللحن الجميل الناعم على معاني كثيرة تدعوك للافتخار به إن كنت من حاملاته، وذلك لأنّه موجود في أكثر من لغة ومهما اختلفت دلالاته زادته جمالاً.

بدايةً، مع اللغة الهندية، يعني اسم رنا "الملكة"، أمّا في اللغة الاسكندنافية فيعني النبل والشهامة.

وبعيداً من اللغات الأجنبية وبالنسبة الى اللغة العربية التي يعتبر اسم رنا من الأسماء الأكثر شعبية فيها فهو مشتقّ من فعل "رنا" ومضارعه "يرنو" أي نظر لشيء، حدّق، أو لمحه لمحاً نظراً لروعته ولجماله.

صفات حاملة اسم رنا؟

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أمّا في صفات هذا الاسم والتي تترتب على شخصية حاملاته، فأبرزها :

ميل صاحبات اسم رنا الى التحليل والاستنتاج وبروز مواهب هامّة لديهن في هذا المجال .

الى جانب القدرة عندهنّ على رؤية الأمور بصورتها الكبرى قبل حصولها.