دولة تقدم لكل مواطن فيها مرتبا شهريا يتجاوز ألف دولار بدون عمل!

جنيف / سوا / طرح مجموعة من المثقفين والمفكرين السويسريين، مبادرة لإجراء تصويت بين المواطنين، لمعرفة مدى موافقتهم على الحصول على رواتب من الدولة دون عمل.

وبحسب موقع “روسيا اليوم”، جاء مقترح النخبة المفكرة بناء على بحث استقصائي، نفّذه معهد “ديموسكوب”، أظهر أن أغلبية سكان سويسرا سيستمرون في وظائفهم، أو سيبحثون عن وظائف، بالرغم من ضمان دخل شهري ثابت لهم.

ووفقاً لتقرير صادر عن Earth Network outlet اعتمدت السلطات المحلية خطة لإجراء التجربة في مدينة لوزان السويسرية، بعدما أيّد مجلس المدينة الاقتراح.

وقال ليونور بورتشيت رئيس حزب “الخضر” في لوزان: “يوفر الدخل الأساسي أرضية اجتماعية متينة، خلافاً لشبكة الضمان الاجتماعي الهشة التي نعرفها اليوم. إن حرية الدخل الأساسي تشجع النشاط والاندماج الاجتماعي والابتكار. بالإضافة إلى أنها تشجع الأنشطة التطوعية”.

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وسيوفر المبلغ، الذي تنوي الدولة منحه، الحياة الكريمة، وتجنّب الروتين، والمال اللازم للإنفاق على الغذاء، والملابس، والنقل، والمرافق العامة، أو أي شيء آخر.

ووفقاً لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية، حددت السلطات السويسرية الرواتب الشهرية بنحو 900 يورو، أي ما يعادل 1023 دولاراً للفرد البالغ، بينما بلغت رواتب المتزوجين والعائلات نحو 1300 يورو.

وسيجري الاستفتاء على إدخال نظام الدخل الأساسي المجاني خلال يونيو المقبل، على الرغم من أن برلمان البلاد يعارضه إلى حد كبير.

وفي حال تم تمرير الاقتراح، ستصبح سويسرا أول دولة في العالم توفر دخلاً شهرياً لمواطنيها، دون قيد أو شرط، فضلاً عن أنها أول دولة تصوّت على هذه المسألة.