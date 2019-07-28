طفلة روسية تسافر جوا دون تذكرة طيران أو هوية

موسكو/سوا/ قالت شرطة النقل الروسية إن طفلة في العاشرة من عمرها سافرت جوا من موسكو إلى سان بطرسبرغ دون هوية أو تذكرة طيران.

وأثارت الواقعة، التي أعلنت عنها شرطة النقل، الأربعاء، الكثير من التساؤلات بشأن أمن المطارات الروسية.

كانت الطفلة التي لم يعلن عن اسمها قد تركت المنزل متوجهة إلى مدرستها، الثلاثاء، ولم تعد إليه.

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من جانبه، قال ألكساندر رزانينكوف من بلدية سان بطرسبرغ لوكالات الأنباء الروسية إن الطفلة توجهت إلى مطار فنوكوفو في موسكو، حيث اندمجت مع الحشود التي كانت بصدد اعتلاء رحلة طيران متوجهة إلى سان بطرسبرغ.

وأضاف أنها صعدت على متن الطائرة مع أسرة كبيرة لديها أطفال، واستطاعت الشرطة توقيفها في مطار سان بطرسبرغ عندما كانت تسير بمفردها.

من جانبه، قال بافل أستاخوف، مسؤول شكاوى حقوق الأطفال، الأربعاء، إن رحلة الطفلة تعد "إنذارا خطيرا" بشأن أمن المطار.