مسؤولة أميركية تدعو إلى رفع سن الزواج بالسودان

الخرطوم/سوا/ أعربت مسؤولة أميركية عن أملها في إقرار قوانين تدعم المساواة بين الجنسين في السودان، من قبيل رفع الحد الأدنى لسن الزواج ومنع ختان الإناث.

وأكدت مسؤولة قضايا المرأة العالمية في وزارة الخارجية الأميركية، السفيرة كاثرين روسل، أنها وقفت في السودان على خطط حكومية لمعالجة العنف المبني على الجنس، بحسب ما نقل موقع سودان تريبيون.

وأشادت روسل بقدرة شريحة من النساء على كسر الحواجز في مجال الرياضة والقانون والدراما في سبيل معالجتهن لظاهرة ختان الإناث.

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وقالت المسؤولة الأميركية إنها التقت نساء سودانيات "مذهلات”، مبدية إعجابها بالمنظمات التي أنشأنها لأجل تمكين المرأة وتعزيز التعليم.

وأضافت روسل أن عمل الحكومة على معالجة الاختلالات سيكون أكثر نجاعة إذا تم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

والتقت المسؤولة خلال زيارتها للخرطوم عددا من شخصيات المجتمع السوداني، بينهم مسؤولون حكوميون وطلاب ورجال أعمال.