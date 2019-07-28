شاهد الصور:سارة شفيق تخطف الأنظار في مسابقة صحراوية

دبي / سوا / خطفت الأنظار ملكة جمال فنلندا المغربية سارة شفيق والفنانة المغربية الفرنسية دييس خريجة برنامج أحلى صوت في نسخته الفرنسية، في تظاهرة رياضية عالمية، إحتضنتها أخيراً مدينة الداخلة والمتمثلة في المسابقة النسوية والتضامنية "الصحراوية"، وعرفت المسابقة في دورتها الثانية والمنظمة تحت شعار "سباق تضامني نسوي" مشاركة نساء من جنسيات متعددة يمثلن أزيد من 50 جمعية تعمل للنهوض بوضعية وحقوق المرأة. إذ مكنت الدورة السابقة من دعم ست جمعيات نسائية عبر مساعدات مالية. وعرف هذا الحدث برنامجا حافلا على مدى ستة أيام، بين رمال الصحراء ومياه شواطئ وادي الذهب، تخللته عدة أنشطة متنوعة بالإضافة إلى مجموعة من الرياضات، كالجري وركوب الدراجات والبياتلون وركوب الزوارق. وتجسيدا لثقتهما ودعمهما لهذه التظاهرة العالمية، ساهمت أيقونتا "الصحراوية" حضورهما برسم الدورة الثانية، ويتعلق الأمر بنزهة بيدوان، بطلة العالم ثلاث مرات للعدو ورئيسة جمعية "المرأة، إنجازات وقيم" إضافة الى حضور الناشطة الجمعوية عائشة الشنا، رئيسة جمعية التضامن النسوي، والتي تشتغل منذ أزيد من 30 سنة لمساعدة وإدماج الأمهات العازبات.

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