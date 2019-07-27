طريقة الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الكليات والأوراق المطلوبة للتقديم في الكلية

نتيجة المرحلة الأولى ينتظر العديد من طلاب الصف الثالث الثانوي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بعد تقديم رغباتهم حيث تم فتح باب تسجيل الرغبات يوم الأحد من الأسبوع الماضي قسمين علمي وأدبي وبعد تسجيل الطلاب للرغبات تم اغلاق الباب يوم أمس والإعلان عن النتائج سيكون يوم غد وسنقدم لكم طريقة الحصول على النتيجة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى.

نقدم لكل طلاب الصف الثالث الثانوي والذين ينتظرون النتيجة طريقة الاستعلام عن النتيجة قم بالدخول الى موقع بوابة الحكومة ثم تقوم بالضغط على خانة نتيجة تنسيق المرحلة الاولى قم ستظهر لك نافذة البيانات فتقوم بكتابة رقم الجلوس والرقم القومي ثم تقوم بالضغط على الخطوة القادمة ستظهر بعدها بيانات الكلية التي تم القبول بها وتقوم بطباعة ورقة الترشيح التي ستظهر لك

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات بعد إعلان نتيجة التنسيق

بعد اعلان نتيجة التنسيق يقوم الطالب بطبع ورقة بطاقة الترشيح ويقوم الطالب بتجهيز هذا الورق المطلوب منه من أجل أن يقدم في الكلية التي ظهرت له والأوراق هي صورة البطاقة الشخصية للطالب وطباعة ورقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني بشرط أن يكون اسم الطالب واضح والمجموع وصورتين من بطاقة الترشيح وأصل شهادة الميلاد و5 صور منها نموذج 2 جند للطلاب الذكور من مكتب التجنيد التابع له الطالب وأخيرا الحافز الرياضي للطالب وهذا للحاصلين على الحوافز فقط