موعد وقفة عيد الاضحى 2019 في الدول العربية

أعلن المركز القومي للأبحاث الفلكية في مصر أن يوم الأحد، الموافق 11 أغسطس/آب المقبل، هو أول أيام عيد الأضحى فلكياً، ويصادف السبت وقفة عرفة.

ولم تحدد السعودية أول أيام العيد، لكنها أعلنت أن إجازة العيد تبدأ صباح الثلاثاء 6 أغسطس وتنتهي يوم السبت في 17 منه، في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة.

وذكرت وزارة الخدمة المدنية السعودية، اليوم الأربعاء، عبر "تويتر"، أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ في القطاع العام بنهاية دوام يوم الاثنين 5 أغسطس (أي الرابع من ذي الحجة)، وستكون العودة للعمل يوم الأحد 18 (17 ذي الحجة من العام 1440هـ)، وفقاً لتقويم أم القرى.

وأعلن الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، في تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع بدء شهر (ذي الحجة) يوم الجمعة الموافق 2 أغسطس المقبل.

وأكد أن موعد عيد الأضحى فلكياً يصادف يوم الأحد 11 أغسطس/آب 2019، لكن تبقى الرؤوية الشرعية هي المعمول بها في معظم الدول العربية.