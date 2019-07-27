شاهد: إمرأة تضرب زوجها أمام الناس لسبب غريب

أجلت رحلة الخطوط الجوية الأمريكية بين ميامي ولوس أنجلوس بعدما ضربت امرأة غاضبة زوجها بالحاسوب لأنه نظر إلى نساء أخريات.

ووثق الركاب هذه المشاجرة القاسية بين المرأة وزوجها وكيف كانت تصرخ عليه وتضربه.

ووقع الحادث يوم 21 يوليو/تموز على متن طائرة كانت تتجه من ميامي إلى لوس أنغلوس.

وتظهر على مقطع الفيديو، تيفاني ماكليمور وهي تصرخ وتشتم زوجها: أتريد النظر إلى النساء الأخريات، أذهب إلى الجحيم.

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ورد عليها زوجها: لقد فقدت عقلك، وفي هذه الفترة حاول طاقم الطائرة تهدئة الوضع وتغيير مكان جلوس الزوج، وبعدها عندما حاول الزوج القيام مشت خلفه الزوجة وضربته بالحاسوب.

وفي نهاية المطاف تم إخراج الزوجين من الطائرة، ولهذا السبب تأخرت الطائرة عن الإقلاع.

وقال أحد شهود العيان: لقد قالت المرأة الكثير من التعليقات الوقحة والعنصرية ولم يتم تسجيل معظمها.