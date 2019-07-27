تراند اليوم : مصري يتأثر بخالد يوسف ويسرب فيديوهات ساخنة في احضان حبيبته

طالب في إحدى الجامعات المهمة في لبنان، سرّب فيديوهات خاصة جداً مع حبيبته السابقة على الانترنت لينتقم منها في مجتمع ذكوري يرى فيه الشاب أن من حقه ممارسة الجنس ويذل شريكته.

فكيف إذا كانت فعلاً فقدت عذريتها مع شاب أحبته وأخلصت له ولم يكن إلا ذكراً جباناً يحمل جينات الإنتقام.

الفتاة انتهت حياتها معنوياً بعدما نشر الغبي فيديوهاتهما سوياً، وحوّلها المجتمع إلى زانية، وأخطأت حين وثقت بشخص جامعي متعلم غير مثقف ولا يمتلك ذرّة كرامة.

النجمة اللبنانية إليسا علّقت على الحادثة، ووصفتها بالمقرفة، ورفضت أن يحكم المجتمع على الفتاة المظلومة، وقالت:

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(عرفت مؤخراً عن طالب الـ USJ هذه القصة معيبة ومقرفة. لا أحد يملك الحق بإستخدام لحظات خاصة للإنتقام. هذه جريمة الفتاة المسكينة يدمرونها)

ويبدو أن الشاب اللبناني تأثر بقضية المخرج المصري خالد يوسف وأفلامه الإباحية مع بطلاته وكان يوثق اللحظات الخاصة معهن، وكذلك فعل الشاب الجامعي للأسف.

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