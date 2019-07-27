تردد قناة دبي وان hd 2019 على النايل سات وعرب سات Dubai One

دبي وان Dubai One هي قناة ترفيهية إمارتية مجانية الاستقبال تبث على مدار 24 ساعة بالإنكليزية على قمري عرب سات ونايل سات أي انها متوفرة في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

البرامج التي تبثها غالبا هي أحدث إنتاجات شبكات التلفزة الأمريكية من مسلسلات كوميدية ودرامية إضافة لثلاثة أفلام كل ليلة مع ترجمة عربية، بالإضافة إلى البرامج الّتي تنتجها محليّا، مثل هرساي وآوت آند أباوت.

وهي إحدى القنوات التي تملكها شركة دبي للإعلام، متخصصة هذه الفضائية في بث الأفلام الأجنبية العالمية بما فيها أفلام هوليود والمسلسلات التركية والإسبانية وغيرها التي يبث بعضها مدبلجاً بالعربية أو مترجماً. وتتيح “دبي وان” مشاهدة أربعة أفلام رئيسية على الأقل يومياً.

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القناة مرغوبة بشكل كبير من جانب عشاق الأفلام، لأنها تعرض تجميعة أفلام ذات الفئات المتنوعة. كما إعتمادها البث المرئي بتقنية hd عالية الوضوح، زاد من عدد المشاهدين لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشتهر القناة في عروض الأفلام الرومانسية بما فيها الإسبانية ونذكر على سبيل المثال مسلسل La DONA ،GRAND HOTEL ، وكما قلنا قناة “دبي وان” باقة منافسة بقوة. فهي إلى جانب تقديم الأفلام السينمائية تلبي حاجة المشاهدين بالنشرات الأخبارية emarated news، وتذيع برامج الفن مثل Britain’s Got Talent ، جوائز الأوسكار.

تردد قناة دبي وان: عرب سات 12130 راسي/ نايل سات 12418 أفقي