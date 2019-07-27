شاهد: ريهام سعيد في أول ظهور لها بعد شائعة وفاتها

خرجت الإعلامية ريهام سعيد عن صمتها وقررت أن ترد على المشككين في حقيقة مرضها خاصة بعد إعلان عودتها لبرنامجها "صبايا" بعد مرور أكثر من شهر على إصابتها بميكروب خطير في الأنف.

ونشرت ريهام سعيد فيديو ترد فيه على من يتهمونها بالمتاجرة بمرضها واصفة ما يفعلونه بقلةأدب وسفالة وقلة رحمة"، وتابعت "هل لما تعاطفت معايا مرتبى زاد ؟ أو هتتفرج على برنامجي بعد كده؟.. هو لازم اللي يتعب يموت؟".

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واختتمت باكية "أنا كنت عيانة وخفيت وراجعة احسن واقوى من الاول وراجعة برنامجى وهيبقى احسن من الاول، باذن الله باذن الله.

وتضاربت المعلومات بعد كلمات ريهام حول حالتها الصحية، فمن جهة أعلنت عودتها للعمل وبالتالي تحسن حالتها الصحية، ومن جهة أخرى ألمحت الإعلامية في تعليقها على الصورة إلى ضرر ما قد أصاب أذنها وأنفها.

يذكر أن رانيا سعيد شقيقة ريهام كانت قد أكدت أن ما تعانيه أختها هو بكتيريا داخلية في الأنف والخطر كله يتمثل في تأثير البكتيريا على الشبكية والمخ.