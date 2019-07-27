كلمات اغنية وداع يا دنيا وداع حمو بيكا - شاكوش

كلمات اغنية وداع يا دنيا وداع:
عدت الاوقات وعمرنا ضاع علي الفاضي
جوه مني جراح ومش مرتاح ومش راضي
كل مافرح يوم الاقي هموم تحزني
مين في وقت الديق يكون ليا صديق يشيل عني
الحديد صاحب الجدعان مش مبسوط ومش فرحان
جوه في رجوله بره مقتوله في الحقيقة كلها بتبان
القلوب مش زي زمان نفسي اشوف واحد سلكان
الكلام علي جرح غويط الحكاية خلف الجدران
الكينج ده السيد ابوليله ارض الطابيه دول الفرسان
الاوض مقفوله روحي مقتوله نفسي اموت
عشتي مش مقبولة من جوايا انا مكبوت
اصحي كلو كلام مشوفتش تمام يقدرني
ياللي بعت زمان تعيش ندمان هتخصرني
كلمات مهرجان وداع يادنيا وداع حمو بيكا وشاكوش
ايوه انا التلفان انا الخربان تلاشوني
لا مليش عنوان في اي مكان تقابلوني
يلا بالسلامات مفيش اخوات وفارقوني
بكره تيجوا وانطركوا اصل مسيركم تحتاجوني
ناس كتير بتخاف و100 شواف بيستهبل
نفسي اشوف مظبوط ولو عالموت يجي يسندل
طول حياتي محبوس عايش في كابوس ومتعذب
والدماغ شغالة والرجالة بتحزم