كريم عبد العزيز يصرخ في وجه معجب والسبب؟

انفعل النجم المصري كريم عبدالعزيز، على شاب أراد التقاط "سيلفي" معه في عزاء والدة الفنانة المصرية يسرا.

وصرخ كريم عبدالعزيز في وجه الشاب قائلاً له "احنا في عزاء، عيب يا ابني، في حاجة اسمها عزاء".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، حيث استغرب كثيرون عدم احترام مناسبة العزاء والبحث عن سيلفي مع نجوم الفن.

وتوفيت سهيلة وهبي عمر، والدة الفنانة يسرا، الأربعاء الماضي، في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، بعد وعكة صحية أدخلتها العناية المركزة.

وحضر العزاء عدد من نجوم الفن والوسط الإعلامي، منهم أحمد حلمي، آسر ياسين، دلال عبد العزيز، عمرو يوسف، سمير صبري، طارق لطفي، هند صبري، مدحت العدل، جمال العدل، إلهام شاهين، ميرفت أمين، رجاء الجداوي، ماجدة زكي، الإعلامية بوسي شلبي، والمخرجة إيناس الدغيدي