حالة الطقس فى مصر خلال الثلاثة ايام القادمة

توقع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، أن حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية ستستمر حتى منتصف الإسبوع الجاري.

وأشار إلى أن درجات الحرارة تتراوح بين 36 و37 على القاهرة حتى يوم الإثنين، و37 حتى 39 على شمال الصعيد وتصل إلى 41 على جنوب الصعيد.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، في تصريحاته لموقع «مصراوي»، أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة من درجة إلى درجتين على أغلب المناطق بداية من يوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن الظاهرة الجوية التي ستتحكم في طقس الأيام المقبلة هي ارتفاع نسبة الرطوبة.

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وأوضح أن متوسط نسبة الرطوبة يسجل على القاهرة 80%، وعلى مدن الصعيد 60%، وتتراوح على السواحل الشمالية من 85% وحتى 90%.

وارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى ظهور الشبورة المتوسطة والكثيفة في الصباح الباكر خاصة بالطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، مطالبا سائقي السيارات بتوخي الحذر.

وأكد شاهين، على وجود نشاط للرياح يستمر على مدار الـ4 أيام المقبلة، مما يقلل الإحساس بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة خاصة في المناطق المكشوفة.