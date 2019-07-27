موعد عيد الاضحى في العراق 2019 وفق الرؤية الشرعية والفلك

كشفَ الخبير بالأرصاد الجوية صادق عطية عن الموعد المرجح لحلول عيد الأضحى في العراق هذا العام، موضحًا أن معظم الدول العربية ستعتمد ذات اليوم.

وذكر عطية في منشور عبر جداريته على منصة "فيس بوك" أنه طبقا للحسابات الفلكية فإن رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ غير ممكنة بالعين المجردة مساء يوم الخميس 1-8-2019 وتحتاج الى منظار في العراقوعموم الوطن العربي وافريقيا، اما يوم الجمعة فمن الممكن بسهولة رؤيته واضحا في السماء بالعين المجردة.

وبين أن هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران وذلك في تمام الساعة الرابعة فجر الخميس بتوقيت العراق وأن مساء يوم الخميس 1 آب هو يوم الترقب.

وقال عطية إن من يفتي من الفقهاء بشرط رؤية الهلال بالعين المجردة فإن غرة شهر ذي الحجة ستكون السبت 3 آب، ومن يفتي بجواز استخدام التلسكوب فإن غرة شهر ذي الحجة سيكون يوم الجمعة 2 آب، وأن يوم الأحد 11 آب هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.