غياب الداعية وسيم يوسف يثير تساؤلات

أثير جدل وتساؤلات عن سبب غياب الداعية وسيم يوسف، لأكثر من شهرين بعد أن كان آخر ظهور له في أواخر شهر مايو الماضي، حيث قال إنه سيخرج في إجازة لمدة شهر، محذراً من أن يستغل هذا الغياب لترويج المزاعم بشأن تعرضه للإيقاف.

و هناك احتمالات بشأن توقف برنامجه على شاشة قناة أبوظبي، فقد تم مؤخرًا إعادة تشكيل إدارة شركة أبوظبي للإعلام التي تتبعها قناة أبوظبي، ليتولى مديرها العام السابق الدكتور علي بن تميم مهمة جديدة هي رئاسة مجلس إدارة هيئة أبوظبي للغة العربية.

غير أن غياب الداعية وسيم يوسف طال أكثر مما أعلنه بشكل مسبق ليصل إلى ما يقرب الشهرين، وفقاً لإرم نيوز.

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وتولى رئاسة مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر الذي يتولى أيضًا رئاسة المجلس الوطني للإعلام وهو هيئة مستقلة تقوم بمهام ما يسمى في دول أخرى وزارة الإعلام.

ويذكر ان وسيم يوسف داعية إسلامي أردني-إماراتي، وخطيب وإمام بمسجد الشيخ زايد الكبير ولد 29 يونيو 1981 في إربد بالأردن، حصل على الجنسية الإماراتية عام 2014م. بدأ بعدها يقدّم عدة برامج إسلامية على قنوات فضائية منها قناة أبوظبي، وأُشتهر بسبب انتقاده العلني لجماعة الإخوان المسلمون والسلفية بشكل عام.