تفاصيل هجوم الفنان بسام كوسا على زهير رمضان

هاجم الممثل السوري بسام كوسا، الممثل زهير رمضان نقيب الفنانيين في سوريا، ووصفه بالتخوين والتحديق، مشيراً الى السلوكيات السيئة التي يقوم بها رمضان في مسلسلاته.

و كوسا، الذي دأب خلال السنتين الماضيتين على توجيه النقد اللاذع لرمضان، قال في تصريحات لإذاعة "شام إف إم"، إن رمضان يمتاز بـ"التخوين"، و"فنجرة العيون" (التحديق)، و"التفتفة" (البصق)، في إشارة إلى السلوكيات المعتادة التي يقوم بها رمضان في مسلسلاته.

ورغم موقف الممثل كوسا الأقرب إلى نظام الأسد، رفض حملات التخوين التي يقوم بها زهير رمضان، لفنانين عارضوا النظام، أو اتخذوا موقفا حياديا من الأزمة السورية.

وبحسب كوسا، فإن زهير رمضان حوّل نقابة الفنانين، إلى "مزرعة" خاصة به، مضيفا أنه "وطني وبيفنجر عيونو.. أنا ما بقدر فنجر عيوني مشان أحكي عن الوطن، وأهدد العالم إنه أنا وطني، هاد عبارة عن زعبرة وإفك وكذب على العالم".

وأضاف كوسا أن زهير رمضان - دون تسميته - على استعداد أن يعطي حكما بالإعدام، لمن يرى أنه غير وطني، وفقاً لموقع عربي 21.

وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها فنانون سوريون بارزون، زهير رمضان، الذي يتهم بأنه يعبث بنقابة الفنانين، ويحدث شرخا فيها يصعب إصلاحه.