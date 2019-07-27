حقيقة وفاة الفنانة عبير شمس الدين في مشفى بسوريا

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك مواقع غير رسمية نبأ يفيد بوفاة الفنانة السورية عبير شمس الدين بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة نقلت على إثرها إلى أحد المشافي في العاصمة السورية دمشق يوم الخميس الماضي، إلا أن مقربين منها نفوا تلك الأنباء وأكدوا أنها بخير وما ينشر حول وفاتها عار عن الصحة تماماً.

وتعرضت الفنانة السورية عبير شمس الدين يوم الخميس لأزمة قلبية حيث تخضع للعلاج في أحد مشافي العاصمة السورية دمشق، وفي تفاصيل حالة الفنانة شمس الدين فقد شعرت بضيق في التنفس ثم تعرضت لحالة إغماء ما استدعى نقلها إلى المشفى على الفور حيث تبين إصابتها بنوبة قلبية وتم وضعها في قسم العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم .

وخلال الساعات الماضية تحسنت حالة عبير، وتجاوزت خطورة النوبة القلبية على أن تتابع التعافي خلال الأيام القليلة المقبلة ،واستعادت النجمة السورية عبير شمس الدين، عافيتها بعد تعرضها لنوبة قلبية عابرة، دخلت على إثرها المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبشأن التفاصيل، قالت عبير شمس الدين "إنّها شعرت بإعياء شديد وصعوبة في التنفس وتسرّع في دقات القلب، لتُنقَل إلى المستشفى، حيث طمأنها الأطباء على حالتها الصحية، وأنها تحتاج إلى الراحة واتباع حمية غذائية، لافتا أنها الآن في منزلها وستعود لإجراء تحاليل طبية بعد عشرة أيام للتأكد من سلامتها بشكل تام.

وأعربت الفنانة السورية عن سعادتها البالغة من اهتمام متابعيها من الوسط الفني وخارجه، وممن وصفتهم بـ“أشخاص لم تكن تتوقع اهتمامهم".

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وأكدت أنها "مستمرة في مهنتها التي تحبها، وستواصل عملها الفني لعدم وجود موانع صحية متعلقة بالجهد الذي تحتاجه مهنة التمثيل".

وأضافت أنها ستخرج عبر فيديو بعدما تستجمع قواها وتستعيد عافيتها الكاملة، من أجل طمأنة جمهورها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن الفنانة السورية شاركت في الموسم الدرامي الماضي بمجموعة أعمال منها: ”كرسي الزعيم“ و"ناس من ورق"، و“عن الهوى والجوى"، و"كونتاك"، وكذلك شاركت في المسلسل الاجتماعي الكوميدي "عيلة ع الموضة" الذي لم يعرض بعد.

وكانت عبير قد شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي ببطولة خماسية " ذنب " وهي إحدى خماسيات مسلسل " عن الهوى و الجوى " للمخرج فادي سليم و كذلك بلوحات المسلسل الكوميدي " كونتاك" للمخرج حسام الرنتيسي بالإضافة لمشاركتها بمسلسل " ناس من ورق" من إخراج وائل رمضان.

كما نجت شمس الدين خلال شهر شباط / فبراير من العام الحالي من حريق كبير حدث بمنزل مجاور لمنزلها حيث امتدت ألسنة اللهب لمشارف منزلها قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة على الموقف وخروج عبير وعائلتها بأمان .