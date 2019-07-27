أسماء المنور تكشف انفصالها عن زوجها

علقت المطربة المغربية أسماء المنور لأول مرة عن حالتها الاجتماعية، مشيرة الى أنها انفصلت عن زوجها الملحن التونسي عصام الشرايطي ، وأوضحت أسماء المنور في تصريحات تلفزيونية عن أن الحصول على لقب ”مطلقة“ يعرض المرأة للانكسار، قالت: ”تفرق في حالة طلقت أم خلعت.. أنا خلعت“، مضيفة: ”لهذا لم يحدث الانكسار.. ليست مسألة قوة ولكن وصلت لمرحلة شعرت أنه ليس هذا ما كنت أبحث عنه.. الأهم بالنسبة لي هو أنني مستمتعة بحياتي ومعنديش مشكلة في لقب مطلقة أو منفصلة.. أنا سعيدة ومرتاحة“.

وعندما سألها مقدم البرنامج ”هل يسأل نجلك عن والده عصام الشرايطي“، ردت: ”بصراحة لا“، وفي سؤالها حول: ”هل عصام الشرايطي يسأل عن نجله“، أجابته بأسلوبها الخاص وعلى لسان طفلها من خلال أغنيتها الشهيرة: ”يا قو قلبك“.

وأكدت المطربة المغربية أنها تقوم بدور الأم والأب معًا، وأطلقت على نفسها خلال الحلقة لقب ”مابا“ الذي يجمع بين كلمتي ”ماما وباب

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وتجدر الاشارة أن أسماء المنور وعصام الشرايطي تزوجا عام 2008، وأنجبا طفلًا، ولم يكشفا أسباب الطلاق أو موعده.

وكانت بدايتها بالمجال الغنائي عام 1995 بالسابعة عشر من عمرها من خلال إحدى الأغاني التي أنتجتها الإذاعة الوطنية المغربية، وبين أعوام 1996 و2000 حظيت بفرصة زيارة بلدان عديدة رفقة «مجموعة أوريونتال مود الموسيقية»، ومن بين كل البلدان التي زارتها كانت مصر وليبيا ودول الخليج أهمها الكويت.



وأعجب بها العديد من المغنين وحظيت بالتعاون مع الفنان كاظم الساهر والفنان أبو بكر سالم وعبد الله الرويشد وعلي بن محمد وحسين الجسمي، عرفت بتعاونها مع علي بن محمد بأغنية «قلبي دايم معاكم» التي حققت نجاحاً عربيًا، أول من قدمت أغنية مشتركة مع الفنان كاظم الساهر.