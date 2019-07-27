شاهد حلمي بكر يروي تفاصيل الاعتداء عليه وطليقته تخرج عن صمتها

كشف الموسيقار حلمي بكر، تفاصيل تعرضه للاعتداء في منزله بالمهندسين، واقتحام شقته وسرقتها على يد بلطجية فيما نفت طليقته سماح القرشي ان تكون هي من تقف خلف هذه الواقعة ، وقال حلمي بكر، في حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الجمعة، إنه تعرض للضرب والسحل على يد بلطجية، واقتحام شقته الواقعة بمنطقة المهندسين وسرقتها، فضلًا عن خطف ابنته الرضيعة البالغة من العمر سنتين، متهمًا طليقته بتحريض البلطجية بالهجوم على شقته.

وأوضح الموسيقار، أن البلطجية اقتحموا منزله وقاموا بتحطيم الأثاث وأصابوه بسحجات وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده خضع على أثرها للعلاج بأحد المستشفيات، مضيفًا: "بعد زواجي منها فوجئت بسابق اتهامها في قضايا، كان عليها جناية بـ 5 سنوات وشعرت بالذهول لتواجد قضايا عليها وبعدما واجهتها بتلك القضايا طلبت الطلاق مني".

وأضاف حلمي بكر، "طليقتي عنيفة بطبعها ومدت ايدها عليا، وأصابتني بعاهة مستديمة وحصلت على حكم قضائي ضدها، مؤكدًا أن لديه حكم سابق من المحكمة ضدها.

من جهتها نفت سماح القرشى، طليقه الموسيقار حلمى بكر اليوم السبت ، الاتهامات التى وجهها لها بالاستعانة ببلطجية للتعدى عليه وسحله وتحطيم محتويات الشقة وسرقة مبلغ مالى، إضافة إلى اتهامه لها باختطاف ابنته "ريهام" التى تبلغ من العمر 3 سنوات تقريبا.

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وقالت سماح"هو متعود يعمل فيا محاضر بس أنا بتحمل عشان خاطر بنتنا بس وإني محرمهاش من أبوها، لأنه هو متعلق بها ودايما بيقول دي روحي فمش معقولة هاخد روحه".



وأوضحت سماح القرشي أن سبب اتهامه لها بعدما قامت برفع قضية ضده لتمكين الشقة كسكن لحضانة البنت، مضيفة: "وأعيش أنا وهو بنفس المنزل رغم انفصالنا، ورغم كل اللي بيعمله معاياة لم أفكر في مطالبته بنفقة أو أي أمور تخأص المرأة بمحكمة الأسرة".

وأشارت إلى أن الواقعة بدأت فى تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، مضيفة: بعدما أغلق باب الغرفة عليا وباب الشقة الحديد أيضا، وأخذ بنتى ريهام، ولكن غرفتى تحتوى على باب أخر خرجت منه ولحقت بهم، وأصريت على إرجاع البنت لسريرها".



وتابعت: "تخيل حلمى بكر بتاريخه قل قيمته ومن تاريخه ورمى نفسه فى الشارع قدام أفراد أمن العقارات المجاورة وأمام الجيران، وحاول التبلى بأنى قمت بضربه ويصرخ ويقول الحقونى، والناس تشهد على ذلك، وحضرت النيابة بالفعل وسألت الجيران وتأكدوا بعدم صحة الأقاويل التى يقولها، أما عن سرقة مبلغ مالى فهذا غير صحيح هذا منزلى كيف أسرق نفسى، رغم وجود (شلة شر) حوله هم من يفتعلون كل ذلك".



وأضافت سماح القرشى: الشرطة أيضا تأكدوا من عدم صحة كلامه عن استعانتى ببلطجية وضربه، لأن هل يعقل أن رجلا عمره أكثر من 80 عاما وبلطجية سحلوه هايكون واقف عادى فى القسم مفيهوش أى حاجة، لكن هو أحضر تقارير طبية مزورة حتى يثبت صحة أقاويله".



واستكملت حديثها: "حلمى بكر مش مستاهل أحضر له بلطجية، ده رجل لديه 83 عاما.. أنا لو زقيته هيقع، وعمرى ما هاجيب لنفسى مشاكل لأن ممكن يحصله حاجة، بس للأسف مبيعرفش يعيش فى جو هادى وبيحب المشاجرات بشكل دائم".