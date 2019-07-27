مرض ماغي بو غصن يجدد علاقتها مع باميلا الكيك

أشعلت الممثلة باميلا الكيك موقع التواصل الاجتماعي و توتير بتغريده غير مُتوقّعة توجّهت فيها إلى زميلتها الممثلة ماغي بو غصن رغم القطيعة بينهما منذ عام 2016 ، وفي التفاصيل، يبدو أن باميلا الكيك قد قرّرت كسر الجليد بينها وبين ماغي بو غصن الّتي خضعت أخيراً لعملية جراحيّة في الرأس، فأرسلت لها رسالة علنيّة على توتير.

في هذا الإطار بادرت الممثلة باميلا الكيك، إلى الدعاء بالشفاء للفنانة ماغي بو غصن من كل قلبها من خلال تغريدة نشرتها على "تويتر"، متغاضية عن خلافاتهما التي حصلت خلال الأعوام الماضية.

وغرّدت باميلا الكيك قائلةً "ماغي بو غصن الحمدلله عَ سلامتِك! من قلبي".

و نشب خلاف بين ماغي بو غصن وباميلا الكيك على خلفية مشاركتهما في مسلسل " ياريت" حيث أكدت باميلا يومها أن العمل يقوم على البطولة الرباعية، ولكنها فوجئت بغياب صورتها عن الأفيش الرسمي الخاص بالمسلسل والإكتفاء بصور ماغي وقيس الشيخ نجيب ومكسيم خليل، لكن ماغي بو غصن نقت يومها صحة هذا الكلام وأشارت إلى أن البطولة لم تكن رباعية.

أجرت الممثلة ماغي بو غصن، عملية جراحية في الدماغ لاستئصال ورمٍ حميد، وتكلّلت العملية بالنجاح، ولا تزال ماغي في إحدى مستشفيات بيروت، تخضع لرعاية مركّزة تحت إشراف فريق طبّي بإدارة الدكتور يوسف قمير.

وكانت ماغي قد اكتشفت قبل سنوات وجود ورم في الرأس، إلا أنّ الفحوصات أثبتت أنّه ورم حميد، ولم يكن يحتاج إلى استئصال بسبب صغر حجمه، وكانت تخضع سنوياً لصور للرأس لتبيان حجم الورم، إلى أنّ قرّر الأطباء العام الماضي إجراء الجراحة، وأدخلت ماغي إلى غرفة العمليات، وخضعت لبنج عام، ولدى إجراء صورة للرأس، تبيّن أن حجم الورم تقلّص، ما دفع بالطبيب إلى إلغاء العملية، على أن تخضع ماغي لصورة بعد عام.

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وفور انتهاء مسلسل "بروفا" في رمضان الماضي، قامت ماغي بإجراء صورة، وكانت تأمل في أن يكون الورم قد تقلّص، وأن يخبرها الطّبيب أنّها لا تحتاج إلى عمليّة، إلا أنّ المفاجأة الصّادمة، كانت في أنّ حجم الورم تضاعف، ولم يكن ثمّة إمكانيّة لتأجيل العمليّة.

ماغي رفضت السّفر إلى أميركا، بعد إرسالها صور الأشعة إلى كبار الأطباء للوقوف على رأيهم، وكان الرأي الموحّد بأنّ إجراء العمليّة في أقرب وقت أمر لا بدّ منه، ما دفع بماغي إلى اتّخاذ الخيار بالبقاء في لبنان وبإجراء العملية في واحدة من أهم مستشفيات بيروت لثقتها بالجسم الطبّي اللبناني.

وكانت الممثلة قد تلقّت خبر ازدياد حجم الورم، قبل يومين من الحفل الذي كانت قد أعدّته لمصالحة الفنانات اللبنانيات، وكانت مصابة بانهيار إلا أنّها تماسكت وحضرت الحفل، وبعدها بأسبوع تواجدت في حفل أقامته الممثلة ستيفاني صليبا بمناسبة عيد ميلادها، كما سافرت وهي في وضعٍ نفسي سيّء للغاية إلى تونس حيث تمّ تكريمها.