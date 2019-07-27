شركة ترصد أكثر الايام ازدحاماً في تاريخ الطيران

نشر موقع فلايت رادار السويدية المختصة في تتبع حركة الطيران في الجو، عن الأيام الأكثر ازدحاماً خلال الأسبوع، موضحاً سجل رقم قياسي لم يسبق للموقع ان سجله في تاريخ الطيران.

ورصد موقع "فلايت رادار" على حسابه عبر التويتر:" وجود 230 ألف رحلة في أجواء العالم في نفس اللحظة، الخميس، وهو رقم لم يسبق أن سجله من قبل.

وذكر الموقع أنه تمكن من تتبع 230 ألف رحلة في أجواء العالم، الخميس، الأمر الذي يجعله الأكثر ازدحاما في تاريخ الطيران.

وكان الموقع نفسه قد أعلن على حسابه في تويتر عن رصد 225 ألف رحلة طيران في الأجواء الأربعاء الماضي، معتبرا هذا العدد رقما قياسيا، قبل أن يعلن قبل ساعات أن الخميس كان أكثر ازدحاما.

وقال مدير العلاقات الإعلامية للشركة، إيان بيتشينيك، إن هذه الأرقام تعبر عن حركة الطائرات في الأجواء لمدة 24 ساعة، بدءا من منتصف الليل إلى الساعة 11:59 بتوقيت غرينيتش من اليوم نفسه.

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وأوضح ان التتبع يشمل طائرات الشحن وطائرات الركاب والطائرات التجارية وكذلك طائرات الهليكوبتر والطائرات الخاصة والطائرات الشراعية ورحلات مشاهدة المعالم والطائرات الشخصية.

ويعتمد موقع "فلايت رادار" في تتبعه للحركة في الأجواء على تجميع البيانات المتاحة من العديد من المصادر، بما في ذلك إشارات الإقلاع والهبوط للطائرات وبيانات الرادارات المصرح بها، ولا يشمل ذلك الحركة الجوية الحساسة التي تتضمن رحلات للطائرات عسكرية.

وقال بيتشينيك إن هذه الأرقام يتم تسجيلها لأول مرة منذ بدأ موقع "فلايت رادار" تتبع حركة الطيران في الأجواء منذ العام 2006، متوقعا أن يتم كسر هذا الرقم مرات عدة هذا العام، وفقاً لموقع جريدة البلاد

وأوضح أن أواخر يوليو وأوائل أغسطس عادة ما تكون الأجواء أكثر ازدحاما بالطائرات، مشيرا أن هذا الرقم المسجل حاليا قد يكسر خلال الأيام القليلة المقبلة.