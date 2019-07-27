بعد فاروق الفيشاوي: الفن المصري يخسر فوزية عبد العليم

بعد أن غيب الموت الفنان فاروق الفيشاوي بعد صراع مع السرطان خسرت الساحة الفنية المصرية الفنانة فوزية عبد العليم لتكون بذلك ثاني الجنازات الفنية خلال شهر واحد.

وكانت ابنة الفنانة فوزية عبد العليم قد نعت والدتها وكتبت:" ماتت اللي أسعدت الملايين بفنها، ماتت اللي أفنت عمرها لأولادها، ماتت الإنسانة الطيبة الجميلة الحساسة اللي كلها حب ودفء، مع السلامة يا أمي".





كما نعى عدد من الفنانين فوزية عبد العليم على رأسهم الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الخاص على تويتر.

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وكانت فوزية عبد العليم قد قدمت عدداً من الأعمال الفنية المعروفة بالرغم من دخولها لعالم التمثيل في سنوات متأخرة من عمرها كان أبرزها فيلم حرامية في كي جي 2 وفيلم جاءنا البيان التالي مع الفنان محمد هنيدي.

كما عرفت فوزية عبد العليم بدورها في يوميات ونيس وأحفاده بدور الجدة وفيلم أفريكانو والساحر والرجل الأبيض المتوسط وبحب السيما، بحسب "روسيا اليوم".

وبالرغم من مشاهدها القليلة في أعمالها إلا أنها تميزت بالعفوية وسرعة القبول لدى المشاهدين واحتوائها للممثلين خلال فترات التصوير.