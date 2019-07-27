شاهد عزاء والدة يسرا يجمع كل نجوم الفن وينتهى بأزمة

وسط أجواء متوترة تقبلت الفنانة يسرا عزاء والدتها، الذي أقيم داخل مسجد عمر مكرم، ووقفت يسرا برفقة زوجها رجل الأعمال خالد سليم، تستقبل العزاء في وفاة والدتها، وتوافد عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والوسط الإعلامي، وتسبب انفعال يسرا وزميلتها إلهام شاهين ودفعهم إحدى الصحفيات خارج سرادق العزاء في أزمة كبرى بعدما أصدرت نقابة الصحفيين بيانا أكدت فيه أن الواقعة لن تمر بدون عقاب، وتمت التوصية مؤقتا بعدم نشر صور الفنانتين في الصحف المصرية.

أول من وصل سرادق العزاء كان الإعلامي عمرو أديب والفنانة فيفي عبده والمخرجة إيناس الدغيدي والمطربة أنغام، وبعدها شارك عدد كبير من نجوم الفن في مصر وسوريا ولبنان منهم الفنانة إلهام شاهين، والفنانة ليلى علوي، والفنان يحيى الفخراني بصحبة زوجته الدكتورة لميس جابر، وإياد نصار ودرة وجمال سليمان.

وحرصت كل من الفنانة شهيرة وصابرين ونهال عنبر على تقديم واجب العزاء، في والدة الفنانة يسرا، وذلك بمسجد عمر مكرم، بميدان التحرير.

وبدأت مراسم عزاء والدة الفنانة يسرا وسط حضور، عددًا من الشخصيات العامة والفنية منهم أحمد السقا وكريم عبد العزيز وطارق لطفي وخالد زكي ونادية الجندي وطارق لطفي وميرفت أمين وماجدة زكي وكارول سماحة وجميلة عوض، وذلك بدار مناسبات عمر مكرم.

وأدى واجب العزاء أيضا جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، والإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية منى الشاذلي والإعلامية لميس الحديدي والمفكر السياسي مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية والنجوم مصطفى شعبان وعزت العلايلي وعمرو يوسف وإنجى المقدم وإيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا سمير غانم بينما غابت والدتهم النجمة دلال عبد العزيز ووالدهم سمير غانم.

وحرص على مواساة يسرا من النجوم إيمي سالم ومصطفى قمر وأحمد السقا وعمرو يوسف ومنى زكي واللبنانية كارول سماحة وجميلة عوض وكريم عبد العزيز وشهيرة وهنادي مهنى ووالدها الموسيقار هاني مهنى وعفاف شعيب وأروى جودة ورجاء الجداوي وماجدة زكي وحكيم ودرة وإنجي علي ونادية الجندي وعزت العلايلي وصلاح عبدالله وميرفت أمين ولطيفة فهمي وطارق لطفي وخالد زكي والفنانة الاستعراضية دينا ودنيا عبد العزيز وتامر هجرس وأيمن عزب وسامح الصريطي وعمر زهران وسمير صبري ونجوى فؤاد ونهال عنبر وأشرف مصيلحي ووفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي.

يذكر أن الراحلة تعرضت الشهر الماضي لأزمة صحية، نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات، وأعلنت وفاتها يوم الأربعاء الماضي وشُيع الجثمان بنفس اليوم من مسجد السيدة نفيسة، بحضور عدد كبير من الفنانين منهم أحمد حلمي، آسر ياسين، دلال عبد العزيز، عمرو يوسف، سمير صبري، طارق لطفي، هند صبري، مدحت العدل، جمال العدل، الهام شاهين، ميرفت امين، رجاء الجداوي، ماجدة زكي، الإعلامية بوسي شلبي، والمخرجة إيناس الدغيدي.