تعرف على تذكرة الدخول إلى متحف الحمير

جنوبي الجبل الأسود يوجد متحف فريد يمثل معرضاً للحمير احتفاءاً بها تقديراً للخدمات التي قدمتها للإنسان على مر العصور ويضع القائمين عليها تذكرة دخول غريبة من نوعها كأن يحمل الزائر طعاماً للحمير.

أُنشئ المتحف في مزرعة بقرية "مارتينيسي" بمدينة دانيلوفغرادعام 2015، وتجاوز عدد زواره منذ ذلك الحين 56 ألف زائر، حسب صاحب فكرة المتحف والمزرعة "داركو سافليتش".

وحدد القائم على المشروع قيمة تذكرة الدخول بكيلوغرام من التفاح أو الجزر، لإطعام الحمير.

ويضم المكان عربات وسروجا وآلات حراثة وغيرها من الأدوات، التي يتم استخدامها مع الحمير لقضاء الكثير من الأشغال الزراعية والحياتية؛ فضلا عن 40 حمارا من أصل 150 تبقت في عموم البلاد.

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وتنقل وكالة الأناضول عن "سافليتش" قوله، إن "المتحف هو الوحيد من نوعه في البلقان"، ويلفت الانتباه إلى الظروف الصعبة التي تعيش فيها تلك الحيوانات، التي وصفها بالذكية جدا.

وقال: "أطلقنا على هذا المكان اسم متحف الحمير، غير أنه لو تمكنت الحمير من التحدث لأطلقت عليه اسم (متحف التعذيب)".

وأضاف أن المتحف بات يعد واحدا من أصل 11 وجهة سياحية رئيسية في المنطقة.

ووفقاً لموقع عربي 21، تطرق سافليتش إلى فوائد حليب الحمير، مشيرا إلى أنه "يُستخدم لمعالجة أمراض عدة مثل التهاب الشعب الهوائية والربو والسعال".