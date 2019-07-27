شاهد انتشار ديدان غريبة في شوارع السعودية

تداول مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات وصور تظهر انتشار نوع من الديدان في إحدى محافظة السعودية، وكان قد انتشر حول إطارات مركبات المواطنين والشوارع .

و باشرت الجهات المختصة حملات رش للقضاء عليها، وفق ما أوردته صحيفة سبق، بعد رصد مواطنون صور الديدان حول إطارات مركبات المواطنين والشوارع بمحافظة العارضة في منطقة جازان

وأوضحت وزارة البيئة السعودية أنه بناء على البلاغات الواردة حول ظهور نوع من الديدان في قريتي أبو العصمة والخشل، تم تشكيل ست فرق ميدانية للرش الأرضي والضبابي، حيث تمكنت من رش الحظائر وأماكن خروج الديدان في الطرقات والمزارع والمباني من الغابات المجاورة بشكل مكثف صباحًا ومساء.

وأكدت الوزارة استمرار عمليات المكافحة والمتابعة لحين القضاء على الديدان التي ”تتبع ذوات الألف رجل شعبة مفصليات الأرجل Arthropoda صف Diplopoda ”، وتأتي في بداية مواسم الأمطار والخريف، وليس لها ضرر على السكان، وفقاً لموقع إرم نيوز.

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وأضافت الوزارة أن أعمال الرش شملت عدة مواقع بالإضافة إلى ردم المستنقعات والبرك، وإجراء مسح للتأكد من عدم وجود تجمعات مائية، حيث تم القضاء على أعداد كبيرة من الديدان في القرى المستهدفة داخل الأحياء.