شاهد ريهام سعيد تظهر بعد مرضها وتغير جذري

كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، عبر إحدى حسابتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها عقب غيابها أكثر من شهر، بعد إصابتها ببكتيريا في الوجه وخضعوها لعدة عمليات جراحية خطيرة.

ونشرت ريهام سعيد، صورة لها عبر الإنستغرام، معلنة عن موعد عودة برنامجها "صبايا الخير" بعد توقف استمر أكثر من شهر، نتيجة لأزمة صحية ألمت بها.

وقد كانت كشفت ريهام عن إجرائها عملية جراحية دقيقة قامت خلالها بإزالة أنفها بالكامل وإعادة بناء أنف جديد لها عن طريق أخذ غضاريف من أذنيها.

وقالت : "مش مصدقة إني راجعة شغلي صحيح من غير ودان ونص مناخير، بس ألف حمد وشكر، صبايا الأحد المقبل على قناة الحياة".

و يذكر أن ريهام سعيد مرت بأزمة صحية، استدعت خضوعها لعملية جراحية جراء إصابتها ببكتريا خطيرة في الوجه، تخوف الأطباء من وصولها للمخ، لصعوبة السيطرة عليها.