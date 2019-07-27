تفاصيل وفاة العريس محمود ملحم في أول أيام شهر العسل

نقلت مصادر إعلامية أردنية، مساء أمس الجمعة، وفاة شاب أردني غرقا في إحدى الجزر الأندونيسية خلال قضائه "شهر العسل" بعد أيام من زواجه ، وقالت المصادر أن الشاب محمود ملحم "28 عام"، توفي غرقا أثناء مشاركته في رحلة مغامرة بحرية، خلال احتفاله بشهر العسل مع زوجته سجى الدحادحة في جزيرة بالي الجميلة في إندونيسيا، والتي أصبحت المقصد الأول للمتزوجين.

وفي تفاصيل الحادثة ذكر موقع "جفرا نيوز" الأردني: "كأي شاب على شاطئ الجزيرة حمل محمود لوح السباحة كي يستمتع بركوب الأمواج القريبة من الشاطئ، لكنه لم يعلم أن إحدى تلك الموجات كانت تستعد لابتلاعه"

وتابع الموقع: "مر الوقت وزوجته جالسة على الشاطيء تنتظره، لكنها بدأت بالخوف والقلق خاصة أن الشاطئ بدا يخلو من الناس، فاعتقدت انها واحدة من مزحاته، لكن الوقت مر ومحمود لم يعد بعد"

وأضاف: "خافت العروس من الفكرة التي جالت بخاطرها ان يكون مفقودا واسرعت مفزوعة تبحث عن شرطي كي تبلغه غياب محمود، حتى تحول الموضوع إلى عملية بحث رسمية من قبل السلطات هناك وصارت الساعات تمر معجونة بالخوف والجنون"

وكانت السلطات في أندونيسيا قد شددت من جهودها في سبيل البحث عن الشاب محمود ملحم الذي فقدت آثاره أثناء مشاركته في الرحلة، إلا انها عثرت لاحقا على جثته متوفيا نتيجة الغرق، قبل أن تقوم بإبلاغ السفارة الأردنية في البلاد بتفاصيل الواقعة.