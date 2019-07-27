شاهد رقص عمرو دياب ودينا الشربيني في اليونان على نغمات أغنية بحبه

تداول عدد من الجمهور الذي حضروا الحفل ومستخدمو موقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرقص الهضبة عمرو دياب مع الفنانة دينا الشربيني في اليونان، على نغمات أحدث أغانية “بحبه”، ونال الفيديو أعجاب مواقع التواصل الاجتماعي ، وكان الهضبة عمرو دياب أحيا حفلاً ناجحاً مساء أمس الخميس في جزيرة ميكونوس باليونان، بحضور عدد كبير من الجاليات العربية الموجودة بالدولة.

ودائما ما ترافق دينا الشربيني عمرو دياب في حفلاته الغنائية خارج وداخل مصر ،كما تحرص دائما على الحضور معه في أي مناسبة خاصة أو فعالية فنية حيث قد كانا قد تواجدا سويا في احد حفلات الزفاف .

قدم الهضبة مجموعه من أشهر أغنياته كما غني أحدث أغنياته “بحبه” والتي طرحها منذ أيام. ومن ناحية أخرى يواصل عمرو دياب تحضيرات ألبومه الجديد “أنا غير” والذي من المتوقع صدوره خلال الفترة القادمة.

يُذكر أن أغنية “بحبه” تم طرحها الأسبوع الماضي، عبر موقع اليوتيوب، وحققت انتشارا واسعا، وهي من ضمن أغاني ألبوم الهضبة الجديد “أنا غير” .

Advertisements

ويتعاون عمرو دياب في الألبوم الجديد حتى الآن مع كل من الشعراء نادر عبد الله، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومع الملحنين عمرو مصطفى، ومحمد يحيى، وإسلام زكي، وجميع الأغنيات التي اختارها من توزيع الموزع الموسيقي أسامة الهندي.