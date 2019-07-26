حقيقة خبر وفاة الدكتور صالح محمد العوذلي في اليمن اليوم

كشفت وسائل إعلام يمنية، مساء يوم الجمعة، حقيقة خبر وفاة الدكتور صالح محمد العوذلي استشاري أمراض القلب، والذي جرى تداوله خلال الساعة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل العشرات من النشطاء.

وأكدت وسائل الإعلام نقلا عن مصادر مُطلعة إن الدكتور صالح العوذلي الاستاذ في جامعة عدن اليمنية واستشاري أراض الباطنة والقلب توفي بعد ظهر اليوم، في وقت نعاه المئات من النشطاء والمتابعين عبر صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل.

ويشهد الجميع في البلاد بالكفاءة العالية للدكتور صالح محمد العوذلي، حيث كان يعاني مؤخرا من مرض آلم به إلى أن توفي اليوم، تاركا خلفه سيرة حسنة وسمعة جيدة بين المواطنين الذين كان يقدم لهم الخدمة الطبية حتى في أحلك الظروف بالنسبة له.

وكان الدكتور صالح العوذلي يتلقى العلاج في مستشفى عدن الألماني في اليمن منذ نهاية الشهر المنصرم، إذ شغل في حياته العديد من المناصب المهمة، أبرزها عمادة كلية الطب ورئاسة جامعة ذمار، وكذلك كان أستاذا في جامعة عدن خلال آخر سنوات من عمره.

وفي هذا الصدد، تتقدم وكالة سوا الاخبارية بخالص التعازي والمواساة للشعب اليمني بشكل عام وأسرة الفقيد صالح العوذلي بشكل خاص راجية من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلون.