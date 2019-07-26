تفاصيل وفاة الشاب الأردني محمود ملحم اثناء شهر العسل

كشفت مصادر إعلامية محلية، مساء يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر يوليو 2019، عن تفاصيل وفاة الشاب الاردني محمود ملحم أثناء قضائه شهر العسل في إحدى المنتجعات في أندونيسيا، وذلك بعد أيام على زواجه.

وذكرت المصادر أن وفاة محمود ملحم الذي يبلغ من العمر 28 سنة، جاءت بعد غرقه أثناء مشاركته في رحلة مغامرة بحرية قبل حوالي عشرين ساعة، وذلك خلال احتفاله بشهر العسل مع زوجته التي تزوجها رسميا قبل 14 يوما. وفق ما جرى إعلانه من قبل السلطات المختصة.

وكانت السلطات في أندونيسيا قد شددت من جهودها في سبيل البحث عن الشاب محمود ملحم الذي فقدت آثاره أثناء مشاركته في الرحلة، إلا انها عثرت لاحقا على جثته متوفيا نتيجة الغرق، قبل أن تقوم بإبلاغ السفارة الأردنية في البلاد بتفاصيل الواقعة.

وفي سياقٍ متصل، أصدرت السلطات الأردنية ممثلة بوزارة الخارجية في الحكومة، بيانا أكدت فيها وفاة الشاب محمود ملحم غرقا وأنه جاري إتمام الاجراءات اللازمة من أجل دفنه في وطنه خلال الساعات القادمة، في وقت نعاه العشرات من النشطاء والأصدقاء وأفراد العائلة في مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن مثل هذه الحوادت التي تعرض لها محمود ملحم، تكررت في السنوات الأخيرة، ما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول مدى ملائمة مثل هذه المنتجعات الخارجية لقضاء الرحلات العائلات وشهر العسل بعد الزواج.