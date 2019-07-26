شاهد: فستان نانسي عجرم يثير جدلا واسعا

أثارت الفنانة والمطربة اللبنانية نانسي عجرم جدلا من قبل النشطاء بعد اطلالتها الاخيرة من خلال صور نشرها عبر حسابها على موقع انستغرام ظهرت فيها ترتدي فستانا أسود اللون.

ونشرت نانسي عجرم صورة وهي تقف في ردهة احد الفنادق في مصر ولفتت الأنظار باللوك الذي اعتمدته، فقد اختارت فستاناً طويلاً باللون الأسود بقماش شفاف في الجزء الأسفل منه كشف وجود بطانة قصير أسفله.

وبعد ساعات من نشر نانسي عجرم للصورة أثيرت ضجة كبيرة حيث حققت الصورة أكثر من 180 ألف إعجاب في الساعات الست الأولى من نشرها على انستغرام.

يذكر أن الفنانة نانسي نبيل عجرم مغنية لبنانية تبلغ من العمر 36 عاما حاصلة على جوائز بلاتينية متعددة وفائزة بثلاث جوائز موسيقى عالمية، ومتزوجة من الطبيب فادي الهاشم منذ نحو 11 عاما.