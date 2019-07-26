تشييع الفنان فاروق الفيشاوي إلى مثواه الأخير

شيعت أسرة ومحبو النجم الراحل فاروق الفيشاوي، جثمانه إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة بمسقط رأسه، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين بوسط القاهرة.

وحرص العديد من نجوم الفن على حضور تشييع جثمان النجم فاروق الفيشاوي إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في محافظة المنوفية المصرية، وسط تكدس كبير من أهالي ومحبي الراحل.

وكان من اللافت مساندة كل من الفنان أحمد داوود ومحمد ممدوح “تايسون”، لزميلهما الفنان أحمد الفيشاوي، أثناء وداع والده إلى مثواه الأخير، حيث تبادلا حمل النعش مع نجل الفنان الراحل وحرصا على حضور مراسم الدفن معه.

وشارك في وداع الفنان الراحل، العديد من محبيه وجمهوره وعائلته وزملائه في الوسط الفني، منهم بيومي فؤاد، كريم عبدالعزيز، محمد هنيدي، أيتن عامر، اسر ياسين، نجلاء بدر، ماجدة زكي، نادية الجندي، إلهام شاهين، هالة صدقي، سامح الصريطي، وفاء عامر، امل رزق، شريف باهر، ورانيا فريد شوقي، وسيد رجب، وأشرف زكي، وشهيرة، وبوسي شلبي، وهالة صدقي، وأحمد عبد العزيز، وعماد رشاد، ورشوان توفيق، ودنيا عبد العزيز، ونضال الشافعي، وهاني مهنا، ورجاء الجداوي، والمخرجة كاملة أبو ذكري، ونهال عنبر، وسامح الصريطي، وأحمد داوود، ومحمد ممدوح، وعمرو محمود ياسين، وغيرهم.

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وكانت الاستعدادات قد بدأت في مسقط رأس الراحل، لوداعه إلى مثواه الأخير، بإذاعة العديد من المساجد نبأ الوفاة، ثم تجهيز المقابر لدفن الجثمان، والتجهيز لصلاة الجنازة عليه، فيما بدأ تجهيز سرادق كبير لتلقي واجب العزاء في النجم الراحل.

وتوفي النجم القدير فاروق الفيشاوي، فجر اليوم، عن عمر ناهز 67 عامًا، بمستشفى ابن سيناء بعد صراع مع المرض.

يشار إلى أن الفنان فاروق الفيشاوي، أعلن خلال العام الماضي، إصابته بمرض السرطان، وأكد وقتها أنه سيتلقى علاجًا جديدًا، وسيهزم هذا المرض اللعين، ومثّل خبر إصابته بهذا المرض، صدمة كبيرة لكل محبية وزملائه، بالوسط الفني.