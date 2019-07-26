الحد الأدنى تنسيق كليات المرحلة الاولى 2019 الرسمية – توقعات تنسيق المرحلة الثانية

الكليات الحدود الدنيا طب المنصورة 405 درجة هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 405 درجة طب كفر الشيخ 404 درجة طب الإسماعيلية جامعة قناة السويس 404 درجة طب شبين الكوم جامعة المنوفية 403.5 درجة طب المنيا 403.5 درجة طب الزقازيق 403.5 درجة طب طنطا 403.5 درجة كلية الطب بقنا 403.5 درجة طب سوهاج 403 درجة طب القاهرة 403 درجة طب الإسكندرية 403 درجة طب بورسعيد 403 درجة طب بنها 403 درجة طب بنى سويف 402.5 درجة طب عين شمس 402.5 درجة طب أسيوط 402.5 درجة كلية طب أسوان 402.5 درجة طب الفيوم 402 درجة طب السويس 402 درجة طب حلوان 402 درجة طب أسنان المنصورة 401.5 درجة طب أسنان جنوب الوادى 401.5 درجة طب أسنان طنطا 401.5 درجة طب أسنان الإسكندرية 401.5 درجة طب وجراحة الفم والأسنان جامعة الزقازيق 401.5 درجة كلية طب الأسنان جامعة أسيوط 401 درجة كلية طب أسنان الفيوم 401 درجة كلية طب الأسنان جامعة بنى سويف 401 درجة طب أسنان القاهرة 401 درجة طب أسنان عين شمس 401 درجة طب أسنان كفر الشيخ 401 درجة طب أسنان الإسماعيلية جامعة قناة السويس 401 درجة طب أسنان المنيا 401 درجة كلية الصيدلة جامعة جنوب الوادى 400 درجة كلية الصيدلة جامعة المنوفية 400 درجة صيدلة الفيوم 399 درجة كلية الصيدلة جامعة السادات 399 درجة صيدلة المنصورة 398.5 درجة صيدلة سوهاج 398.5 درجة كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى جامعة كفر الشيخ 398.5 درجة صيدلة المنيا 398.5 درجة كلية الصيدلة جامعة دمنهور 398 درجة صديلة طنطا 389 درجة صيدلة الزقازيق 389 درجة صيدلة الإسماعيلية جامعة قناة السويس 397.5 درجة صيدلة بنى سويف 397.5 درجة صيدلة أسيوط 397.5 درجة صيدلة عين شمس 397.5 درجة صيدلة القاهرة 397.5 درجة صيدلة بورسعيد 397.5 درجة صيدلة الإسكندرية 397 درجة صيدلة حلوان 397 درجة علاج طبيعى قنا 396.5 درجة كلية العلاج الطبيعى جامعة بنى سويف 396.5 درجة علاج طبيعى جامعة كفر الشيخ 396.5 درجة علاج طبيعى القاهرة 396.5 درجة اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 395 درجة كلية الطب البيطري المنوفية 395 درجة علوم البترول والتعدين بمطروح 395 درجة طب بيطري المنصورة 394.5 درجة طب بيطري المنيا 394.5 درجة سوهاج 394.5 درجة طب بيطري بنى سويف 394.5 درجة كلية الألسن كفر الشيخ 394 درجة طب بيطري كفر الشيخ 394 درجة طب بيطري قنا ج جنوب الوادي 394 درجة طب بيطري الزقازيق 394 درجة طب بيطري أسيوط 394 درجة طب بيطرى دمنهور 394 درجة هندسة القاهرة 392 درجة هندسة الإسماعيلية 391.5 درجة هندسة دمياط 391 درجة هندسة بني سويف 391 درجة هندسة المنصورة 390 درجة هندسة عين شمس 389.5 درجة هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية 388 درجة هندسة طنطا 386.5 درجة هندسة الزقازيق 386 درجة هندسة الإسكندرية 385.5 درجة هندسة كفر الشيخ 385 درجة هندسة شبرا بنها 385 درجة

Advertisements