حقيقة زواج الفنانة نجوى كرم

أورد بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، مساء اليوم الخميس، أنباء عن نية الفنانة اللبنانية والمطربة نجوى كرم بالزواج بعد اعلانها السفر لمسقط رأسها.

وقال بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن الفنانة نجوى كرم ستزور مسقط رأسها زحلة في لبنان من اجل اتمام أمور زواجها، دون تحديد من هو الرجل الذي ستتزوجه.

ولم تؤكد وسائل الاعلام الرسمية أو الحسابات التابعة للفنانة نجوى كرم وأبرزها تويتر وانستغرام وفيسبوك حقيقة انباء الزواج حتى هذه اللحظة، حيث تبقى هذه الانباء مجرد شائعات لحين تأكيدها.

الفنانة نجوى كرم، مغنية لبنانية، تبلغ من العمر 53 عاما تلقب شمس الأغنية اللبنانية عليها، تعتبر من أكثر الفنانات شعبية وجماهيرية في الوطن العربي، ولدت في قضاء زحلة لعائلة مارونية، بدأت حياتها كمدرسة وانطلقت في الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين.