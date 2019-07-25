تراند اليوم : تنزيل فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger لجميع أنواع الاجهزة

نقدم لكم تنزيل فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger التطبيق الذي يسمح لك بالدخول إلى حسابك على الفيسبوك من واجهة أكثر خفة وسرعة مما اعتدت عليه في الشبكة الاجتماعية الأكثر شعبية في العالم،و سيتيح لك هذا التطبيق أن تشارك صورك و موقعك الجغرافي في الرسائل و يمكنك أيضا أن تضمن متلقين متعددين، و أن تفتح نوافذ محادثة مع أشخاص متعددين في وقت واحد.

ويمكنك أن تجعله يستقبل تبيهات صوتية أو يهتز عند كل وقت تصلك فيه رسالة و يمكنك أيضا أن ترد عبر رسالة نصية (من هاتف لهاتف آخر) إذا كان الشخص الذي تريد أن الاتصال به لا يستخدم الفيسبوك،وتطبيق Facebook Messenger وجب الحصول عليه من أي مستعمل يستخدم كثيرا الفيسبوك لأنه بفضله يمكنك أن تتواصل سريعا مع جميع أصدقائك، من أي مكان و في أي وقت.

وتلفت لكم الخليج 365 إلى أن برنامج فيس بوك ماسنجر Facebook Messenger يأتي بالجديد مقارنة بالطريقة القديمة في ارسال الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو من خلال الفيس بوك. اتاح لك البرنامج العديد من الامكانيات ابرزها امكانية اجراء اتصال هاتفي صوتي بأي شخص اخر حول العالم لديه نفس البرنامج علي هاتفه من خلال الاتصال بشبكة الانترنت وبجودة صوت عالية مثل برنامج سكايب تماما. يمكنك ايضا ارسال الرسائل النصية المباشرة من خلال الشات وارسال الصور ومقاطع الفيديو ويمكك التقاط صورة من خلال كاميرا الموبايل وارسالها مباشرة من خلال تطبيق فيس بوك ماسنجر. اتاح لك البرنامج مجموعة كبيرة جدا من الوجوه التعبيرية المختلفة تناسب جميع الاذواق. يمكنك ايضا من خلال برنامج Facebook Messenger تحديد المكان الذي تقوم بالتواصل من خلاله عن طريق تحديد المكان والموقع.

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[information]تحميل ماسنجر فيسبوك اخر اصدار Facebook Messenger” من هنا “متمنين لكم متابعة ممتعة[/information]

مميزات برنامج فيس بوك ماسنجر

الدردشه مع اكثر من شخص في وقت واحد (الشات هيتز chat heads ) ارسال الصور والملفات الصوتيه والفيديو المباشر في التطبيق يعمل بميجات انترنت قليله عن البرامج الاخري عمل محادثات صوتيه مع من تريد جروبات شات للتواصل الجماعي علي الفيس بوك انشاء اختصارات للشخصيات الموجوده عندك في التطبيق علي سطح المكتب.

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