تراند اليوم : تحميل فيس بوك ماسنجر Facebook Messenger تحميل فيسبوك ماسنجر الجديد

للراغبين في محادثة أفضل عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ،نقدم لكم رباط تنزيل فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger عبر الخليج 365 التطبيق الذي يمكنك من إجراء المحادثات النصية والصوتية بسرعة فائقة مع إصدقائك، ماسنجر فيسبوك يعمل تجميع الاصدقاء عبر مجموعات صغيرة تساعدك على المحادثة السريعة مع أي شخص على الفيس بوك.

ويعمل ماسنجر فيس بوك للاندرويد و للكمبيوتر مثل بقية برامج التواصل الإجتماعي عبر الأندرويد غير أنه أفضلهم ، لأنه يحتوي على مجموعة إعدادات يحتاجها كل مستخدمي فيس بوك ، فبمجرد تنصيبك لتطبيق فيس بوك ماسنجر ستحصل على برنامج تواصل إجتماعي رائع من خلال الرسائل النصية والمكالمات أيضًا ، كل ذلك مجانًا بالإضافة إلى ما ينفرد به ماسنجر الفيس بوك وهي إمكانيات ومحتويات موقع فيس بوك ، فيمكنك بكل سهول استخدام خدمات الموقع مدموجة داخل الماسنجر .

بمجرد تحميل ماسنجر فيس بوك للاندرويد و للكمبيوتر تستطيع أن تستمتع بإمكانية إنشاء مجموعات للتواصل عن طريق الرسائل النصية تمامًا مثل الواتس آب والفايبر وغيرهما من برامج التواصل الشهيرة ، غير أنه أكثر احترافية وسرعة .بامكانك معرفة ما يدور على صفحتك الشخصية او صفحتك العامة من خلاله بدون اى مشكلة بلا يمكنك ايضا انشا صفحتك من خلاله ومتابعه اخر المستخدات بشكل مباشر.

ويمكنك الان التواصل مع أصدقائك فى جميع انحاء العالم المتصلين على الفيس بوك بكل سهولة من خلال الكمبيوتر او الاب توب و ارسال و أستقبال الصور ومقاطع الفيديو و الملفات المختلفة بدون مشاكل.ويتمتع برنامج Facebook Messenger بكل الخصائص الموجودة فى النسخ المخصصة للهواتف المحمولة الموجودة على متجر جوجل بلاى للاندرويد.

عزيزي المستخدم يوفر لك تطبيق فيس بوك ماسنجر النسخة المحدثة المميزات التالية وهي :

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1- إجراء مكالمات الصوت والفيديو المجانية, اجراء المحادثات الكتابية

2- عمل مجموعات خاصة مخفية, انشاء محادثات جماعية

3- ارسال الصور ومقاطع الفيديو

4- مشاركة الصور مع عدد كبير من الاصدقاء في نفس الوقت

5- متابعة اصدقائك المقربون, وغيرها الكثير .

[information]تحميل ماسنجر فيسبوك اخر اصدار Facebook Messenger” من هنا “متمنين لكم متابعة ممتعة[/information]