تراند اليوم : تحميل فيد ميت vidmate تحميل برنامج فيد ميت تحميل برنامج vidmate القديم

تقدم لكم الخليج 365 ، رابط تحميل فيد ميت ،ويعتبر برنامج فيد ميت VidMate من اهم برامج التحميل من على اليوتيوب، لان هذا البرنامج به من المميزات ما تجعلك تستغني عن اي تطبيق آخر، ولكن قبل ان نذكر الميزات التي تجعلك تستخدم هذا التطبيق على هاتفك، سوف نعطي نبذة تعريفية بسيطة عن التطبيق، كما يلي:

برنامج فيد ميت VidMate هو برنامج مجاني بالكامل، ولا يتطلب التسجيل فيه من أجل بدء عملية التحميل واستخدامه.

VidMate يحصل على تقييم 4.4 نجمة وهو تقييم ممتاز جدا، ولا يستطيع أي تطبيق في هذا المجال وهو مجال التحميل من اليوتيوب ان يحصل على تقييم اكثر من 4 نجمات.

عدد مرات تحميل VidMate اكثر من نصف مليار عملية تحميل تقريبا.

اسم حزمة العرض لـ برنامج فيد ميت VidMate هي com.nemo.vidmate.

يتم تصنيف VidMate بأنه غير مناسب للأطفال.

اخر اصدار لـ VidMate واخر تحديث له هو بتاريخ 7/2019.

VidMate يعمل للهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد فقط.

يوجد عدد اصدارات لـ برنامج فيد ميت VidMate اكثر من 90 اصدار تقريبا، اي انه يمكنك تشغيل التطبيق على جميع انظمة الاندرويد القديمة والجديدة.

VidMate يدعم اللغة العربية.

VidMate يستفيد من خلال مشاهدات الاعلانات والضغط على الاعلانات في اسفل التطبيق.

مطور VidMate هو VidMate Studio.

VidMate ليس موجود على متجر جوجل بلاي

أذونات برنامج فيد ميت VidMate

لكل تطبيق يتم تثبيته على الهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد، يجب أولا الموافقة على اعطاء التطبيق الاذن من أجل التثبيت على الهاتف، وهناك مشكلة معينة تواجه مستخدمي الهواتف من أجل تثبيت برنامج فيد ميت VidMate، وهو عدم قابلية الهواتف التي تعمل بنظام الاندرويد الى تثبيت التطبيق، ويرجع ذلك لسببين مهمين، وهما كما التالي:

وأول سبب هو ان اصدار التطبيق لا يعمل على هاتفك بسبب ان هاتفك لديه اصدار اندرويد قديم، ولذلك يمكنك تثبيت اى من الإصدارات القديمة لـ برنامج فيد ميت VidMate، وسوف يعمل معك بفعالية وبطريقة عادية وبنفس المميزات في الاصدارت الجديدة.

السبب الثاني وهو ان الهواتف يتم تفعيل وضع الأمان بها من حيث تثبيت التطبيقات من خارج متجر جوجل بلاي، فكل ماعليك ان تدخل على إعدادات الهاتف ثم تقوم بالغاء او اطفاء وضع الأمان بالنسبة لهذه التطبيقات، وتفعيل وضع السماح بتثبيت تطبيقات من خارج متجر جوجل بلاي.

وبعد ان قمت بتحميل التطبيق، حان الآن مرحلة التثبيت على الهاتف، ولكن اولا قبل ان يتم التثبيت يجب ان تتم الموافقة واعطاء التطبيق الاذونات اللازمة، وهي كما يلي:

تلقي بيانات من الانترنت، وهي عبارة عن السماح للتطبيقات بقبول ارسال رسائل من التخزين الحسابي للبرنامج الى الهاتف من خلال التطبيق نفسه.

العمل عند بدء التشغيل، وهو اعطاء الاذن للتطبيق باعادة تشغيل نفسه عند تشغيل الهاتف.

الاتصال الكامل بالشبكة، وهو السماح لقيام التطبيق بعملية إنشاء شبكات خاصة بالتطبيق.

عرض اتصالات الشبكة، وهو عبارة عن اعطاء الاذن للتطبيق بالتعرف على معلومات الشبكة سواء كانت شبكات خلوية او واي فاي.

عرض اتصالات واي فاي، وهو السماح للتطبيق بعملية عرض شبكة الواي فاي.

Advertisements

منع الهاتف من الدخول في وضع السكون.

السماح للتطبيق بإرسال بث مستمر.

تثبيت اختصارات التطبيق على الشاشة الرئيسية.

إزالة الاختصارات

التحكم في الاهتزاز.

التغطية على تطبيقات أخرى.

الاقتران بأجهزة البلوتوث

الدخول الى الجهاز من خلال تعديل محتويات بطاقة sd او حذفها، و ايضا قراءة محتويات البطاقة.

مميزات استخدام برنامج فيد ميت VidMate

من أجل استخدام برنامج فيد ميت VidMate يجب ان يكون له بعض المميزات الهامة التي لا يمتلكها بعض التطبيقات الاخرى، وحتى ان امتلكها اي تطبيق اخرى من تطبيقات التحميل من اليوتيوب، فان هذه الميزات اقوى بكثير من اي تطبيق آخر، ومن هذه الميزات ما يلي:

برنامج VidMate يمتلك واجهة جميلة جدا، تجعلك تشعر بأنك في تطبيق يوتيوب بالفعل مع اضافة زر التحميل للفيديوهات.

من مميزات تطبيق برنامج فيد ميت VidMate أنه يمتلك حجم 12 ميجا بايت فقط.

برنامج VidMate استخدامه خفيف على كل الاجهزة التي تعمل بأنظمة و اصدارات الاندرويد المختلفة، أي أنه لا يتطلب وجود إمكانيات كبيرة في الهاتف من اجل تشغيل التطبيق بكفاءة عليه.

برنامج VidMate يقوم بعملية التحميل من اليوتيوب بكفاءة وبسرعة عالية جدا وبسهولة شديدة.

برنامج VidMate هو برنامج باللغة العربية ويوجد فيه اكثر من 20 لغة تقربا.

تحتوي الصفحة الرئيسية من برنامج فيد ميت VidMate على اكثر من اختيار، فهو يوجد فيه قائمة متعددة للفيديوهات مثل الفيديوهات الكوميدية وقائمة اخرى بفيديوهات الموسيقى وغيرها.

مع برنامج برنامج VidMate تستطيع ان تقوم بعمليات التحميل من اليوتيوب وعمليات التحميل من اى موقع تريده، فمثلا من أشهر المواقع الموجودة في الموقع وتريد التحميل من عليها هي المواقع السوشيال ميديا مثل الفيس بوك والتيك توك والانستجرام و موقع الدايلي موشن وحتى البلوجر وحتى موقع تقييم الأفلام العالمي imdb، وتويتر وفيمو وحتى موقع ted المشهور بالفيديوهات التعليمية مواقع جومي ونغماتي وغيرها من قائمة كبيرة من المواقع التي تريد ان تقوم بالتحميل عليها، حتى وان لم يكن متوافر موقع ما في القائمة التي بداخل البرنامج فيمكنك ان تضيف الموقع الذي تريده ثم تقوم بعملية التحميل منه نم خلال برنامج VidMate.

برنامج فيد ميت VidMate لا يقف عن تحميل الفيديوهات، فيمكنك تحميل العاب من خلال البرنامج نفسه مثل الألعاب البسيطة مثل basketball و لعبة الدودة و لعبة النينجا والطيور الغاضبة، وغيرها من انواع الالعاب القوية والبسيطة، فتقريبا برنامج فيد ميت VidMate يمتلك اكثر 30 لعبة يمكنك ان تلعبها وتشغل بها وقت فراغك.

مع برنامج VidMate يمكنك ان تقوم بتحميل الفيديوهات بصيغ مختلفة وبجودات مختلفة.

مع برنامج VidMate من اهم المميزات الموجودة فيه ايضا هو انه يمكنك ان تقوم بتحميل الفيديوهات ولكن على شكل مقطع صوتي فقط وليس مقطع فيديو، وايضا بصيغ مختلفة.

اذا اردت ان تقوم بتحميل البرنامج فقم بالتحميل من هنا ، وتلفت لكم الخليج 365 إلى أن هذه المقالة خاصة بها:

https://vidmate.ar.uptodown.com/android