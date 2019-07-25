وفاة فنانة مصرية كبيرة

أكدت وسائل إعلام مصرية مساء اليوم الخميس وفاة الفنانة المصرية الكبيرة فوزية عبد العليم بعد صراع مع المرض.

ونشرت ابنة الراحلة عبد العليم عبر انستغرام صورة والدتها قائلة: "ماتت اللي أسعدت الملايين بفنها، ماتت اللي أفنت عمرها لأولادها، ماتت الإنسانة الطيبة الجميلة الحساسة اللي كلها حب ودفيء، مع السلامة يا أمي"، بحسب اليوم السابع.

ومن أشهر اعمال الفنانة فوزية دورها الكوميدى في فيلم صاحب صاحبه حيث ادت دور والدة الفنان أشرف عبد الباقي وظهورها الخاص باحد المشاهد الهامة فى فيلم جاءنا البيان التالى، بطولة محمد هنيدى وحنان ترك.