تردد قناة mix hollywood الجديد على نايل سات - أحدث الأفلام

يشهد شهر أغسطس المقبل طرح مجموعة مميزة من أفلام هوليوود، يشارك في بطولتها نخبة من كبار نجوم ونجمات السينما بالولايات المتحدة والعالم، والذين ستعرض أفلامهم على قناة mix hollywood.

وجمع موقع "موفي فون" قائمة بـ7 أفلام هي الأبرز بين جميع الأفلام المقرر طرحها رسميا بصالات العرض السينمائية بأغسطس من إنتاجات هوليوود، نستعرضها في التقرير التالي قبل عرضها على mix hollywood.

فيلم Hobbs & Shaw، لكل من النجم جيسون ستيثم والنجم دوين جونسون الشهير بالصخرة، هو فيلم مشتق من سلسلة أفلام السباقات الشهيرة Fast & Furious.

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Overcomer فيلم من بطولة أليكس كيندريك وبريسيلا شايرر وشاري ريجبي وكاميرون أرنيت، وكتبه للسينما ديني أرمسترونج وأخرجه كيندرك، وهو فيلم من إنتاج شركة سوني.

من أبرز الأفلام المقرر عرضها على mix hollywood خلال الشهر فيلم The Angry Birds Movie 2، وهو الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة من اللعبة الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه، ويشارك في بطولته كل من جيسون سوديسكي، وجوش جاد وليسلي جونز.

ويمكننا متابعة Hollywood Mix Channel على التردد الجديد وهو 11488 أفقي بمعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 4\3.