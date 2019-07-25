حقيقة وفاة الفنانة يسرا بعد وداع والدتها

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أنباء عن وفاة الفنانة المصرية يسرا، بعد ساعات من وداع ووفاة والدتها، إلا أنه لم تثبت صحة هذا الخبر من جهات رسمية حتى اللحظة.

وفي وقت سابق الأربعاء، سيطرت على الفنانة يسرا وأصدقائها وجمهورها اليوم بعد وفاة والدتها بعد معاناة مع المرض، وحضر جنازتها عدد كبير من النجوم الذين حرصوا على التضامن مع يسرا في هذه المحنة وتضامن البعض الآخر عبر رسائل التعزية على مواقع التواصل.

من جهتها، نعت الفنانة شيريهان والدة يسرا على حسابها بتويتر برسالة خاصة قالت بها:" اللهم ثبتها عند السؤال وأنزل علي قلب إبنتها يسرا واهلها وأسرتها الكريمة الصبر والسلوان وارضهم بقضائك يارب العالمين"، ونشرت شيريهان أكثر من تغريدة دعت بها لوالدة يسرا بعد وفاتها.

وقال الفنان خالد الصاوي:"خالص التعازي للصديقة العزيزة والنجمة الكبيرة يسرا في وفاة المعفور لها باذن الله السيدة والدتها..نسأل الله العلي القدير ان يغفر لها و يرحمها و أن يلهم الصديفة يسرا و الاسرة جميعا الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون".