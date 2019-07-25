حركة تنقلات ضباط الشرطة اليوم بالاسماء 2019 في مصر

جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة المصرية لعام 2019 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وشملت حركة التنقلات والترقيات السنوية نواب مديري الأمن،ومساعدي وزير الداخلية، ومديري المصالح والإدارات العامة، ومديري الأمن،ونواب مديري الإدارات والمصالح.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه سيتم فتح باب التظلمات لمدة ثلاثة أيام، لكافة الضباط بعد الإعلان عن الحركة التنقلات والترقيات،ستقوم الجهات المعنية بفحصها والفصل فيها.

وأكدت الوزارة أن حركة التنقلات والترقيات لضباط الشرطة تتم وفقاً للمعايير أساسية لوظائف الوزارة والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط مع الأخذ في الاعتبار الحالات الاجتماعية والصحية لكل من هما.

وجاءت حركة التنقلات كالتالي:

لواء دكتور/ مصطفى عبدالحميد شحاتة غويل – مساعدًا للوزير لقطاع الشؤون القانونية (ندبًا).

لواء/ جمال موسى السيد عبدالبارى – مساعدًا للوزير لقطاع أمن المنافذ (ندبًا).

لواء / محمد السيد طاهر الشريف – مساعدًا للوزير مديرًا لأمن الجيزة (ندبًا).

لواء / أنور سعيد على عبدالصمد – مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادى (ندبًا).

لواء / طارق محمد حلمى إبراهيم علام – مساعدًا للوزير لمنطقة جنوب الصعيد (ندبًا).

لواء / هشام محمود محمد نصر – مساعدًا للوزير لمنطقة غرب الدلتا (ندبًا).

لواء / طارق محمد حسونة على - مساعدًا للوزير لمنطقة وسط الدلتا (ندبًا).

لواء / خالد محمد شلبى قاسم - مساعدًا للوزير لمنطقة شمال الصعيد (ندبًا).

لواء / محمد سالم عبدالوهاب جمعة - مساعدًا للوزير لمنطقة شرق الدلتا (ندبًا).

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لواء / مجدى أحمد السيد أحمد عامر - مساعدًا للوزير لمنطقة وسط الصعيد (ندبًا).

لواء / طارق جمال فهمى مجاهد - مساعدًا للوزير لمنطقة القناة (ندبًا).

لواء / زكى أحمد أحمد محمد زمزم - مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الاجتماعى (ندبًا).

لواء / رضا عبدالعليم خفاجه سويلم - مساعدًا للوزير لمنطقة سيناء (ندبًا).

لواء / هانى جرجس نجيب إسناسيوس - مساعدًا للوزير لقطاع الشرطة المتخصصة (ندبًا).

لواء / أشرف السيد جمال عزالعرب خيرى - مساعدًا للوزير لقطاع السجون (ندبًا).

لواء / طارق محى الدين على عجيز – مديرًا لأمن القليوبية (ندبًا).

لواء / عاطف عبدالحميد محمد مهران – مديرًا لأمن الشرقية.

لواء / محمد محمد محمود أحمد خريصة – مديرًا لأمن جنوب سيناء (ندبًا).

لواء / أشرف محمد محمد إبراهيم الجندى – مديرًا لأمن الإسكندرية (ندبًا).

لواء / محمود على السيد خليل – مديرًا لأمن المنيا (ندبًا).

لواء / أسعد الذكير محمد حافظ – مديرًا لأمن أسيوط (ندبًا).

لواء / رضا على عبدالتواب عبدالجليل – مديرًا لأمن مطروح (ندبًا)