نتائج سحب اللوتو اللبناني مع زيد اليوم الخميس 2019 - اليانصيب الوطني اللبناني

أعلنت مساء اليوم الخميس نتائج اللوتو اللبناني، والتي تبث على قناة ال بي سي في لبنان، حيث تم اعلان نتيجة الفائز في اليانصيب الوطني.

ويجري سحب اللوتو اللبناني عبر دورة السحب في لبنان، حيث أعلنت إدارة يانصيب اللوتو اللبناني إجراء سحبين في الأسبوع الواحد، وذلك في يوم الإثنين والخميس من كل أسبوع.

سحب اللوتو اللبناني هي مسابقة يتقدم إليها اللبنانيون عن طريق حجز أرقام الحظ، وذلك للخروج من الهموم والتطلع لأمل جديد، حيث يحصد الفائز فيها على جوائز قيمة.

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وتكثر القصص التي تروي ما حدث للبعض بعد الفوز بالجائزة الكبرى، ففادي وهو احد سكان منطقة الغبيري والذي فاز بالجائزة الاولى منذ سنوات قام بشراء عدد من السيارات وشقتين.

وقام فادي بصرف ما تبقى من ماله على الحانات الليلية، فيما كان النصيب الاكبر لزوجته الثانية التي قامت بتحصيل ما تبقى من امواله وشقته ليعود من جديد الى "الفقر".

نتائج اليانصيب الوطني اللبناني اضغط هنا