تفاصيل قانون المعاشات والتأمينات الجديدة في مصر

أكد محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن قانون التأمينات الجديد جيد للغاية، فهو اهتم باستثمار أموال التأمينات ووضعها وأنشأ جهة مختصة لإدارة الاستثمار فيها، وهو الأمر الذى كان معقدًا للغاية داخل التشريع القديم.

وأضاف فؤاد، أن عدم الالتفات للعائد الاستثمارى للأموال فى التشريع القديم سبب مشكلة كبيرة و فتح الباب أمام كثير من المزايدات والاتهامات أما التشريع الجديد فسعى لحوكمة القضية برمتها ويدير المنظومة بأسلوب حديث، بعيدًا عن المفهوم الاشتراكى السائد الذى آل بنا إلى العجز الاكتوارى الحالى.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر سيصبح لديها أفضل مظلة تأمينية فى العالم إذا كان هناك جدية من المشاركين وتوعية مكثفة من القائمين على الموضوع.

تجدر الإشارة إلى أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد يعد أحد أهم القوانين التى أصدرها البرلمان فى دور الانعقاد الرابع، حيث تم وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى، وفقا لقانون المعاشات الجديد 2019 وكذلك أقر القانون الجديد زيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% كل عام.